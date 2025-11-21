女優の行平あい佳（34）と俳優の青柳翔（40）が20日、都内でダブル主演映画「セフレの品格（プライド）慟哭/終恋」（監督城定秀夫、12月12日公開）の完成披露上映会で舞台あいさつに登壇した。セフレとなった初恋相手同士が、本当の愛を求めていく愛憎劇。映画はシリーズ3、4作目で完結編となる。行平は大胆なベッドシーンも体当たりで挑み「前2作を撮っている時から続編があったらいいなと気合十分だった。夢のようであり