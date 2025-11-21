イタリアのファッションブランド「マックスマーラ」のイベントが20日、都内で行われ、ガールズグループ「TWICE」のツウィ（26）らが出席した。タレントのローラ（35）は、寒空の下、肩や美脚を大胆に露出したコーディネートで登場。キャメル素材の白いコートに身を包み「ラクダさん、こんな温かい毛をありがとう」と笑顔を見せた。