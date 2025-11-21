巨人の川崎市のジャイアンツ球場で、ビーチフラッグス全日本選手権3連覇の経歴を持つ和田賢一氏（37）が代表を務める「走りの学校」による走り方教室が4年連続で開かれた。「盗塁のスタート、帰塁、タッチアップ、守備の反発をもらったスタート。そういったところの要望に応えてお伝えしている」と野球につながる動きを指導。4度目だけに「チームに根付いてきている」と浸透度を実感していた。