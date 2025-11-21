NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4060.00（-22.80-0.56%） 金１２月限は反落。時間外取引では、押し目を買われる場面も見られたが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退を受けて手じまい売りが出た。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、米雇用統計発表後のドル安が支援要因になったが、ドル安が一服したことや米クリーブランド地区連銀のハマック総裁の利下げ否定発言を受けて戻り