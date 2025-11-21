楽天の中継ぎ・西垣が、2780万円増の年俸3700万円（金額は推定）でサイン。「一年間1軍で野球ができて凄く自信になりました」とうなずいた。4年目の今季はリーグ2位の63試合に登板し、チームトップタイの7勝を挙げ、1敗14ホールド、防御率1・96だった。今年1月に結婚していたことも公表。オフに挙式も控えており、昇給分は「結婚式の費用に充てます。引き出物が豪華になるかな」とジョークで喜んだ。