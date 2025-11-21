楽天の中島が、来季から新設される「長嶋茂雄賞」の受賞1号に名乗りを上げた。今季は7月から1番に定着して初の規定打席に達し、打率・266、6本塁打、31打点。同月には長嶋茂雄に並ぶプロ野球記録の4試合連続三塁打を放った。950万円から約4倍となる年俸3700万円（金額は推定）で契約を更改した大卒2年目外野手は「獲りたいですね。頑張ります」と走攻守に優れファンを魅了する野手に授与される新タイトルに意欲を示した。