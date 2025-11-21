BTSの最年少メンバーであるJIMINとJUNG KOOKがパーソナリティーを担当する『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX（クロス）』が、ニッポン放送にて12月5日24時から放送される。2人が出演するトラベルバラエティー『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日からDisney+にて独占配信されるのを記念した特別番組。【動画】BTS・JUNG KOOKの葛藤と挑戦の軌跡！映画『JUNG KOOK：I AM STILL』予告編BTSのメンバーが『オール