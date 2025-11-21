竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』が、テレビ朝日系にて2026年1月より毎週火曜21時に放送されることが決まった。2人は本作で初共演を果たす。【写真】『再会』主人公とはまるで違う？『じゃあ、あんたが作ってみろよ』勝男作家・横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化する本作は、宿命的な再会から始まるヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小