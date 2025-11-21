新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機＝7日（共同通信社機から）新潟県の花角英世知事は、東京電力柏崎刈羽原発（同県）の再稼働を容認する考えを21日にも表明する。自身の判断を12月2〜22日に開かれる県議会に諮り、認められれば国に再稼働容認を伝えて年内に地元同意の手続きを終える方針だ。再稼働が実現すれば、2011年の東日本大震災に伴い福島第1原発事故を起こした東電の原発では事故後初めてとなる。国