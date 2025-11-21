巨人から育成ドラフト２位指名を受けた立正大の林燦（はやし・きら）投手（２２）が２０日、都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円で背番号「０１２」に決定。最速１５２キロ右腕は１６０キロを目指すとし、日本ハムジュニアでチームメートだった育成・大津綾也捕手（２２）と１軍でバッテリーを組むことを目標に掲げた。球団旗の前で力強く長所をアピールした。「強気で内角を攻めたり、フォークで三振を取るパ