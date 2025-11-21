元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナが、同じくフリーの高階亜理沙アナと高輪ゲートウェイを訪れた。２０日にインスタグラムで「妹のように可愛いありさちゃんと初の高輪ゲートウェイ」と書き始め、「たくさん撮ってくれました」とつづり、肌見せの黒トップスにルーズデニムを合わせたバランスコーデでのショットをアップした。そして、「こういうトリッキーなお洋服大好きで綺麗に着こなせたらいいなぁという思いもあってトレー