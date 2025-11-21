JRAは20日、マイルCS出走馬の調教後馬体重を発表した。ジャンタルマンタルは前走比2キロ増と安定した馬体重。万全の仕上がりだろう。アスコリピチェーノは484キロで2走前のヴィクトリアMと比べて8キロ増となっている。前哨戦の富士Sを制したガイアフォースは12キロ増。前走からの増減の幅が最も大きかったのはウォーターリヒトの20キロ増だった。