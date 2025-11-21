◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第1日（2025年11月20日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）来季シード権を獲得できるメルセデスランク50位以内を目指す同49位の都はトップと3打差の好位置につけた。「3アンダーの60台で回れてまずは良かった」と安堵（あんど）した。試合前日の夜は初めて緊張したというが、「気付いたら爆睡。8時間寝てた」と笑い飛ばした。シード獲得へ「まずは完走する