◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第1日（2025年11月20日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）今月のプロテストで一発合格を果たした18歳のアマチュア、吉崎マーナは2打差の4位で初日を終えた。「アマチュアとして出るのは最後なので、いい終わり方ができれば」と今大会に臨んでいる。合格から2週間がたったが、高校や練習の多忙な日々を送り「まだ実感はない」という。優勝なら来季の出場権を