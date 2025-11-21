◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第1日（2025年11月20日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）メルセデスランク1位の佐久間は21日にも年間女王に輝く可能性が出てきた。安定感抜群の65で回り、貫禄の首位発進。「セカンドショットが乗ってくれたので、このスコアにつながった」と胸を張った。前半17番パー5では残り201ヤードから4Uで2オンに成功し、ピンまで3.5メートルにつけた。イーグルは逃し