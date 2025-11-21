◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第1日（2025年11月20日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）渋野は無念の途中棄権となった。関係者によると練習でスイングした際にギックリ首のような症状が出て、首から左の肩甲骨辺りに痛みが生じたという。テーピングなどを施して試合に臨んだが12ホール目のティーショットで悪化。このホールを終えて6オーバーとなり、キャディーと相談のうえで断念した。