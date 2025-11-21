韓国から金塊を密輸したなどとして、男2人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。密輸されたとみられる金塊は、これまでに108億円ほどで売却されているということです。【写真を見る】韓国から金塊を密輸か 男2人を逮捕約1年半で日本と韓国を200往復以上 落とし物で事件発覚… 密輸したとみられる金塊約1トンを108億円ほどで売却警視庁逮捕されたのは、千葉県の職業不詳・館野仁容疑者（53）と東京・江戸川