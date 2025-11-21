FAとなっているドジャースの両ベテランの去就に注目が集まる(C)Getty ImagesドジャースからFAとなっている34歳のキケ・ヘルナンデスと36歳のミゲル・ロハスの両ベテランについて、去就問題が話題となっている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「2年連続でワールドシリーズを制覇し、3連覇を目指すドジャースは、ベテラン中心選手を維持しながら、同時に若返りも図るという綱渡りをしなければならないだろう」と伝