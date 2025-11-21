パリ五輪柔道男子73キロ級銅メダルの橋本壮市（34＝パーク24）が20日、都内で引退会見に臨んだ。終始笑顔で和やかな雰囲気。「ここまで頑張ってきてよかった。悔いは全く残ってないです」と振り返った。引退を考えたのは昨夏のパリ五輪前から。「小さい時からの夢で、年齢的にも最後になると思っていた」。大野将平との代表争いに敗れた16年リオ、21年東京の2大会を経てたどり着いたパリ五輪が一番の思い出。「全て出し切って