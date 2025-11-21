国際サッカー連盟（FIFA）は19日、男子の世界ランキングを更新し、日本は前回から順位を1つ上げて18位になった。今回のランキングは12月5日（日本時間6日）に行われる26年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会でポット分けに使用され、日本は第2ポット入りが確実になった。シード順に相当するポットは1次リーグの組分けでランキングが近いチーム同士の対戦を避けるために行われ、第1ポットは米国とメキシコ、カナダの開催3カ国と前