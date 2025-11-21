メジャーリーグ野球選手OB会（MLBPAA）は20日、MLBネットワークで、ボビー・ウィットが2年連続で「ハート＆ハッスル賞」の年間最優秀受賞者に選ばれたと発表した。「ハート＆ハッスル賞」は、MLBPAAによって2005年に創設された賞で、野球への情熱を持ち、競技の価値観、精神、伝統を最も体現した現役選手に与えられる。受賞者はOB選手と現役メジャーリーガーの投票で決まる。MLBPAAは、各チームと関係の深いOB選手で構成され