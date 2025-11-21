オリックス・宮城大弥投手（２４）が２０日、２大会連続となるＷＢＣ出場に意欲を見せた。この日、打ち上げとなった高知での秋季キャンプには参加せず、今オフは大阪・舞洲での球団施設で、シーズン中から悩まされてきた腰痛のケアを本格的に敢行。すでにキャッチボールも再開するなど「状態は良くなってます。多分、もう病院にいくこともない。１２月には治っている感じ」と手応えを口にした。一方で注目のＷＢＣにも「選ん