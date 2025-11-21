阪神・藤川球児監督（４５）が２０日、兵庫県三木市の関西クラシックゴルフ倶楽部で「レッツゴー！タイガースゴルフ２０２６」（２０２６年１月１日午後１０時放送）の収録に参加。１８日の契約更改交渉で球団に対して甲子園球場に外野テラス席の設置を要望した大山に「変えられるのは自分。飛び越える選手になってほしい」とゲキを飛ばした。ラウンド後、藤川監督は穏やかな表情で口を開いた。今、虎界隈（かいわい）でホット