タレント・岸明日香が、レースのオフショットを公開した。岸は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「常滑ボートレース見てくれてありがとう」と書き出し、ウエストがあらわな全身黒コーデで登場した。「前回ランチタイムクイーン２度目の獲得で舞い上がってましたが今日はだめだめでした」と振り返り「楽しかった」と結んだ。この投稿には「今日もきれい」「ラフやけど、よく見たらめっちゃセクシー」「今日もめっちゃ