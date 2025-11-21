俳優の橋本環奈（２６）が、来年１月１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜、後９・００）で「月９」に初主演することが２０日、分かった。実在する医師の半生を基にした医療ドラマで、元ヤンキーの脳神経外科医という異色の役どころを演じる。パンチの効いた金髪＆特攻服姿のビジュアルも解禁され、新年１発目の月９を熱く盛り上げる。憧れの月９で看板を背負う橋本は「ドラマっ子な私は小さな頃から