サウジアラビアRC（5着）に続く2度目の東京遠征となるチュウワカーネギーはCWコースでテンエースワン（4歳1勝クラス）を1馬身半ほど追走し、直線で内から並びかけると馬なりのまま半馬身先着した。北村友は「しっかりと我慢が利いていました。東京への輸送もありますし、走れる余力を持ってゴールできたのは良かったです」と上々の感触だった。