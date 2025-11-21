俳優の竹内涼真（３２）が来年１月スタートのテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」（火曜、後９・００）に主演することが２０日、分かった。ヒロインを務める井上真央（３８）と、この冬、最も切ないヒューマンラブミステリーを紡ぐ。竹内と井上は初共演。現在出演中のドラマが好評の竹内は「新モードの竹内涼真をお見せしたい」と、不敵に予告した。今クールで話題のＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作っ