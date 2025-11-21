「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）横綱豊昇龍は高安との激闘の末に、押し出して２敗を守った。横綱大の里、関脇安青錦も２敗をキープし、大混戦の中で最終盤の３日間を迎える。デイリースポーツ評論家・元横綱武蔵丸の武蔵川親方は連敗を止めた大の里の一番を不安を払拭する完勝とし、安青錦と対戦する１３日目に「立ち合いが勝負」と見通しを語った。◇◇２敗の３人がそろって勝って、優勝