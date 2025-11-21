「甲子園ホームランゾーン」はあり？なし？阪神・大山が18日の契約更改交渉の席で甲子園球場の外野フェンス前に「ホームランゾーン」の設置を直訴。昨オフには佐藤輝も同様に要望し、ファンの間でも話題となっている。本紙では虎番のX（旧ツイッター）で緊急アンケートを実施。約1万7000票が集まり、賛成or反対に加えて、さまざまな意見も寄せられた。（取材・構成＝遠藤礼、八木勇磨、石崎祥平）「ホームランゾーン」が