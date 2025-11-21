1年目を終えた阪神・伊原は“単独トレ”を模索していると明かした。「成長するために一人でやろうかなと。いろんな人と話した結果、まだ人のところに行くべきではないかなと思っているくらいです」と自身の成長のため、一人黙々と鍛錬する考えだ。昨年ドラフト1位で入団し、今季28試合登板で5勝7敗1ホールド、防御率2・29。プロとして順調に歩み出したが、現状に満足しない。「全然足りないところばっかりだった。体の強さもそう