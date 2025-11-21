１３日に現役引退を発表したパリ五輪柔道男子７３キロ級銅メダルの橋本壮市（３４）＝パーク２４＝が２０日、都内で会見を開き「強さだけを求め続けた柔道人生だった。（五輪）金メダルしか見ていなかったので悔しさはあるが、全身全霊をかけて臨んだ五輪だったので未練はない」と、晴れやかな表情で振り返った。６歳から競技を始め、五輪２連覇の大野将平と同級生。五輪は１６年リオデジャネイロから２大会連続で逃したが、パ