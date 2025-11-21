韓国から日本に金の延べ棒を密輸したなどの疑いで、会社代表の男ら2人が逮捕されたことが分かりました。2人はこれまでに1トンにものぼる金を密輸していたとみられています。■金の密輸疑いで逮捕関税法違反や消費税法違反などの疑いで逮捕されたのは職業不詳の館野仁容疑者（53）と中古販売会社代表の桜井純容疑者（45）の2人です。捜査関係者によりますと、館野容疑者は2024年8月21日に韓国から日本に1本あたり1キロの金の延べ棒4