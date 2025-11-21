ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮（２８）が２０日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（来年２月６日公開）の完成報告会に、Ｗ主演をつとめる浜辺美波（２５）らと登場。大切な人との別れを丁寧に描く作品への思いなどを語った。本業であるアイドルグループでの活動もあり、多忙な日常を送る目黒だが、敏腕の葬祭プランナーを演じる上でのストイックな役作りを行う姿が、共演者によって明かされた。黒のセットアップで登場