阪神の岩崎優投手（３４）が現状維持の２億円でサインした。４年契約最終年となる来季は防御率１点台へ返り咲き、６０試合登板を果たすことを誓った。（金額は推定）穏やかな表情で会見場に姿を現した左腕は淡々と今季を振り返った。「リーグ優勝ができたことには満足しています。それ以外の自分の数字にはもっとできたことがある」。今季は５３試合に登板し、１勝３敗３１セーブ、防御率２・１０の成績を残したが、物足りなさ