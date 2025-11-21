2025年も残すところあと1カ月半…年の瀬となる12月は、クリスマスに忘年会などのイベントが多く、出費がかさむ時期となる。こうした中、ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんは、年末年始の備えとして「ブラックフライデー」や「ネットスーパー」などの活用を勧めている。 ■出費がかさむ年末年始 1年の中でもお金の出入りが激しくなりがちな年末年始。クリスマスに忘年会、帰省、お年玉や新年会