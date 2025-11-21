▼コスモキュランダ（加藤士師）相手はよく動く馬だが、こちらもラスト1Fはいい動きだった。ある程度スムーズに運べれば。▼タスティエーラ（堀師）前走を使った後のカイ食い、健康状態、脚元を含めて全て問題なく、毛ヅヤ、体の張りともに良好。速いラップを刻み、自ら進んでいく感じでしまいも余力があった。▼ダノンベルーガ（堀師）速いラップを出しているが、今週は2週前よりも良化している。状態は回復して気配はいい