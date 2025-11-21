阪神の島田海吏外野手（２９）が今季年俸３２００万円から２００万減の３０００万円でサイン。体脂肪率１０％以下を達成し、来季こそ左翼のレギュラーを奪う。（金額は推定）６年ぶりの減俸も「優勝するピースになれなかった」と納得の表情だった。今季は２８試合に出場し打率・１２９、０本塁打、０打点。自慢の足も生かせず１盗塁に終わった。「左翼に入っていけるように。レギュラーを目指して」と来季へ闘志を燃やす。昨