ブレイディヴェーグ（牝5＝宮田）は新コンビのマーカンドを背にWコースで併せ馬。馬なりで5F65秒9〜1F11秒4の好時計をマークし、僚馬カーラデマドレ（3歳1勝クラス）に先着した。宮田師は「中間は短期放牧に出して体調は良さそう」と動きに納得。初の2400メートルについては「道中の折り合いが鍵。うまく対応してくれれば」と話した。