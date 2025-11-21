欧州競馬の年度表彰「第35回カルティエ賞」が現地時間19日に発表され、ジャパンCに出走を予定しているカランダガン（セン4＝仏F・グラファール）が年度代表馬に選出された。6月以降はサンクルー大賞、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS、英チャンピオンSのG1・3連勝中。欧州年度代表馬が同年のジャパンCに参戦すれば、06年ウィジャボード（3着）以来19年ぶりとなる。