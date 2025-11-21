阪神・藤川球児監督（４５）が２０日、兵庫県三木市の関西クラシックゴルフ倶楽部で「レッツゴー！タイガースゴルフ２０２６」の収録に参加した。以下、藤川監督との主な一問一答。◇◇−去年はこの時期に村上に開幕投手を伝えたと。来季の開幕投手は思い描いているか。「冬眠していますからね。適当なことは言えないですね。村上に会ってないですしね。今は野球のことを考えてないんですよ」−侍ジャパンで森下が