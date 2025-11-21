プロ野球イースタンリーグ、オイシックス新潟アルビレックスBCが11月20日、今シーズンの総括会見を開きました。複数のドラフト指名選手輩出など進歩のシーズンとなったようです。 【オイシックス新潟アルビレックスBC武田勝 監督】「一点にこだわる、大事にしていくという野球を、年間を通して展開でき、去年に比べ守備力が安定した」20日、今シーズンの総括会見を開いたプロ野球イースタ