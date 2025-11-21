阪神の中野拓夢内野手（２９）が２０日、兵庫県三木市内の関西クラシックゴルフ倶楽部で、サンテレビ「レッツゴー！タイガースゴルフ２０２６」（２０２６年元日午後１０時放送）の収録に参加し、来季も本塁打数０で打率を向上させることを誓った。発端は大山が契約更改時に発したホームランテラスの設置要望。選手会長は「あるに越したことはないですけど。ホームランバッターじゃないので、そこまで気にならないと思います」