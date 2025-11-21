新潟県糸魚川市で11月19日、より多くの若い世代に拉致問題への関心を持ってもらおうと「拉致問題を考える若者の集い」が開催され、中高生約850人が参加しました。拉致被害者・横田めぐみさんの弟で家族会代表の拓也さんは講演で、拉致された直後に北朝鮮で撮影されためぐみさんの写真を紹介し、拉致問題を自分事として捉えてほしいと訴えました。【拉致被害者家族会横田拓也 代表】「皆さんの大切な家族・きょうだい・友達がこの