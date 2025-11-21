阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、内外野に一塁ミットと３種類のグラブを持参してプロの世界に飛び込むことが２０日、分かった。ローリングス社の道具を使用予定で、今月中旬に同社を訪問。内野用グラブは米大リーグ・カージナルスのノーラン・アレナド内野手（３４）や巨人の岡本和真内野手（２９）のモデルを参考に製作を依頼した。打撃にスポットが当たりがちだが、守備でも一流を目指す。誰からも