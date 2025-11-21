スピーチをする学習者たち＝１０月２８日、なか区民活動センター横浜市内の外国人に市民ボランティアが日本語教室を開いている。「日本語ひろば」と銘打ち、語学の学習を通して、日本文化や生活の知恵を学ぶことができ、外国人同士の交流の場としても生かされている。教室では中国や韓国、英国などさまざまな国と地域の出身者約４０人が学ぶ。講師は市内在住の１８人。多くが定年を迎えるなど現役引退後に参加し、新聞記者や教