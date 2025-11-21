巨人からドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が２０日に埼玉・川越市内のホテルで仮契約を行った。契約金は１億円、年俸１６００万円、出来高５０００万円。背番号は堀内恒夫氏や高橋尚成氏らエース級の投手がつけてきた「２１」に決まった。最速１５２キロの直球と制球力が高い変化球を武器とする竹丸は即戦力として注目され、先発投手陣に課題を残したチームには喉から手が出るほど欲しかった逸材。ル