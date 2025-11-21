【モデルプレス＝2025/11/21】第56回江戸川乱歩賞受賞作「再会」（講談社）が、テレビ朝日系で連続ドラマ化決定（2026年1月スタート／毎週火曜よる9時〜9時54分）。竹内涼真が主演を務め、同局系連続ドラマに16年ぶりに出演する女優の井上真央がヒロインを演じる。井上真央「結婚しないの？」に回答◆江戸川乱歩賞受賞作「再会」竹内涼真主演でドラマ化2022年に主演を務めたテレビ朝日のドラマ「六本木クラス」では妥協なき役作り