慢性腎臓病の人がいちばんやってはいけないのは「ちゃんと食べずに食を細らせてしまうこと」です（写真：takeuchi masato／PIXTA）【イラストで見る】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケア昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよ