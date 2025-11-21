６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。まな弟子の松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝はくしくも３３年前、１９９２年１１月２１日のドラフト会議１位指名で４球団競合となり、当時の巨人・長嶋監督が“当たりくじ”を引き当てた場面を回想。改めて長嶋さんへの感謝の思いを語った。生涯の師、長嶋さんとの縁が結ば