“黒船”がついにメジャー中継にも乗り出した。米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１９日（日本時間２０日）、スポーツ専門局ＥＳＰＮ、メディア大手ＮＢＣユニバーサル、米動画配信大手ネットフリックスの３社と２６〜２８年シーズンの放映権契約を結んだと発表。ＭＬＢとドキュメンタリー作品を共同制作するなどしてきたネットフリックスは、初参入となった。米球界の視聴スタイルに大きな影響を与えそうだ。メジャーでは主にＦＯＸ